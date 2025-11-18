Bolivia cayó 3-0 con Japón en Tokio en partido amistoso

Bolivia vuelve a medirse con un rival asiático en su preparación para el repechaje rumbo al Mundial 2026. Conoce todos los detalles del encuentro.
18/11/2025 6:22
El partido se disputará hoy martes 18 de noviembre, desde las 06:15 (hora boliviana), la Verde enfrentará a Japón en el New Japan National Stadium de Tokio, en el cierre de la fecha FIFA 2025.
Japón llega a este encuentro con confianza plena. El equipo dirigido por Hajime Moriyasu, ya clasificado a la Copa del Mundo 2026, viene de vencer 2-0 a Ghana con goles de Takumi Minamino y Ritsu Doan, consolidando el buen momento futbolístico que atraviesa.
Para este amistoso, el técnico convocó a sus principales figuras, entre ellas Takefusa Kubo y el propio Doan, reflejando la seriedad con la que afrontan este último examen del año.
Bolivia, por su parte, busca respuestas urgentes. La selección de Óscar Villegas llega golpeada tras caer 2-0 ante Corea del Sur en su anterior presentación, donde Son Heung-Min y Cho Gue-sung marcaron la diferencia.
El combinado nacional encara este duelo con la necesidad de obtener un buen resultado y ganar ritmo competitivo pensando en su gran meta: asegurar su lugar en el repechaje rumbo al Mundial.
