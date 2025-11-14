¡Llegó el día! Bolivia se enfrentará a Corea del Sur por la gira de amistosos

Con el objetivo de meterse en la próxima Copa del Mundo, el equipo boliviano pone toda su concentración con miras al repechaje. En ese marco, disputará una serie de partidos amistosos preparatorios, los mismos que serán una gran prueba de cara a lo que se viene en su gira por tierras asiáticas.

A qué hora juega el partido Bolivia vs. Corea del Sur

El amistoso internacional entre Corea del Sur y Bolivia se disputará el viernes 14 de noviembre de 2025, a partir de las 07:00 (hora boliviana), en el imponente Daejeon World Cup Stadium, un recinto con capacidad para 41.295 espectadores.

En conferencia de prensa, el director técnico de la selección boliviana, Óscar Villegas, habló del cuadro de jugadores que presentará en esta jornada.

“Nosotros tenemos un equipo que lo hemos estado trabajando en las Eliminatorias sudamericanas y, por supuesto, siempre hay jugadores que están mostrando un buen nivel y que queremos verlos en este tipo de partidos, que son muy competitivos, muy fuertes, y creo que es un gran parámetro para poder ver a los mejores de esta última convocatoria”, manifestó Villegas.

Por su parte, el futbolista Miguelito Terceros habló de lo importante que es para él ser parte de la selección boliviana.

“Es un reconocimiento muy lindo el que se me está dando, fruto del trabajo que vine realizando en el grupo, porque yo no podría estar sobresaliendo fuera del grupo. Estoy muy feliz, trabajando para que día a día y partido a partido pueda apoyar más a la selección. Tenemos una selección en la que confío y en su fútbol”, afirmó Terceros.

