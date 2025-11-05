Miguelito Terceros se une a la Verde y se perderá dos partidos clave con América Mineiro

El director técnico de América Mineiro, Alberto Valentim, confirmó que el volante boliviano Miguelito Terceros no disputará los próximos dos compromisos del equipo, debido a su incorporación a la Selección Boliviana desde este lunes 10 de noviembre.

La ausencia del jugador llega en una etapa crítica para el club, que lucha por mantenerse en la Serie B.

“Miguelito ha crecido mucho en el proceso, infelizmente lo perdemos por los partidos de selección”, lamentó Valentim al anunciar que el mediocampista no estará frente a Chapecoense ni Coritiba, mientras la Verde se prepara para cumplir con sus amistosos internacionales.

El estratega destacó la madurez y compromiso del jugador pese a su juventud. “Es un pecado que en los próximos dos juegos no lo tengamos, pero contaremos con él para el último partido en Coritiba. Es un futbolista que está abierto a escuchar y mejorar, y eso ayuda mucho”, agregó el técnico.

Con siete goles y cinco asistencias en la temporada, Miguelito Terceros se ha convertido en una pieza clave del América Mineiro, siendo uno de los responsables de mantener viva la esperanza de la hinchada en la recta final del campeonato.

Su ausencia representa un golpe sensible para el equipo, que enfrenta partidos decisivos en su lucha por la permanencia.

