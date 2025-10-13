“Referente ofensivo”: prensa rusa sorprendida por el rendimiento de Miguelito en La Verde

Durante una conferencia de prensa realizada la tarde de este lunes en Moscú, medios rusos consultaron por qué Miguelito Terceros es figura en la selección boliviana y no en el el club donde juega. Ante ello, el entrenador de La Verde, Óscar Villegas, les explicó subrayando que el futbolista nacional es el segundo máximo goleador de las eliminatorias sudamericanas por detrás de Lionel Messi.

“Primero tengo que destacar que Miguelito es un referente ofensivo. Ha terminado siendo el segundo goleador de las eliminatorias en Sudamérica después de Messi”, afirmó Villegas, resaltando el peso estadístico del atacante.

El DT explicó además que Terceros atraviesa una etapa de transición en su carrera, luego de haber sido formado en el Santos de Brasil.

“Hoy está jugando en segunda división, lamentablemente para él llegó Neymar al Santos y tuvieron que prestarlo a otro equipo donde está jugando. No está en primera línea de protagonista, pero las condiciones que tiene claramente dan para que esta próxima temporada esté en cualquier club del mundo”, agregó.

Con estas declaraciones, Villegas ratificó la importancia de Miguelito dentro del combinado nacional y reafirmó que el futbolista cruceño continúa siendo uno de los grandes referentes en el fútbol nacional.

