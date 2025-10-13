TEMAS DE HOY:
Santa Cruz amaneció con lluvia y temperaturas más frescas

Tras días de calor intenso, la capital cruceña recibió una inesperada lluvia que refrescó el ambiente y alivió a la población. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

13/10/2025 8:15

Lluviasorprendió a los cruceños y obligó a conductores a circular con precaución.
Santa Cruz, Bolivia

La madrugada de este lunes sorprendió a la ciudad de Santa Cruz con una intensa lluvia que refrescó el ambiente tras varios días de calor sofocante. El fenómeno climático tomó por sorpresa a muchos vecinos, especialmente en zonas donde no se esperaban precipitaciones.

La lluvia provocó un leve descenso en las temperaturas, registrándose este lunes una mínima de 22°C y una máxima de 29°C, lo que representó un alivio para la población.

Varios conductores que esperaban en largas filas en los surtidores agradecieron el clima más fresco mientras aguardaban para abastecerse de combustible.

Sin embargo, la lluvia también redujo la visibilidad en las primeras horas del día, obligando a los vehículos a circular con mayor precaución. Las autoridades recomendaron conducir con luces encendidas y respetar los límites de velocidad para evitar accidentes durante estas condiciones climáticas.

