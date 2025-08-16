“El tiempo va a estar inestable”: Así se comportará el clima en Santa Cruz este fin de semana electoral

Santa Cruz se prepara para un fin de semana marcado por temperaturas elevadas y fuertes vientos, justo en la antesala de la jornada electoral. La meteoróloga Cristina Chirino informó que la población debe tomar precauciones al momento de salir de casa, ya que se prevén cambios en las condiciones atmosféricas.

“El fin de semana cambian las condiciones atmosféricas. El tiempo va a estar inestable. ¿Qué quiere decir eso? Que la temperatura tanto mínima como máxima va a ascender. El termómetro es posible que el día sábado y domingo esté oscilando entre 32 y 33 grados y el viento de dirección noroeste con ráfagas que estarán oscilando entre 50 y 80 kilómetros por hora. Los cielos todavía se van a mantener despejados a muy poco nubosos”, explicó Chirino.

De acuerdo con el pronóstico, tanto sábado como domingo se sentirá un calor intenso, acompañado de ráfagas que podrían complicar la jornada al aire libre. No obstante, se espera que las altas temperaturas se mantengan hasta el miércoles, antes de un nuevo cambio en la dirección del viento.

“Los modelos meteorológicos nos muestran que a partir del día jueves probablemente el viento vuelva nuevamente a dirección sur. Vamos a tener más nubosidad con la probabilidad también de registrar algunas precipitaciones, principalmente en los Valles cruceños y el Norte Integrado de Santa Cruz”, adelantó.

Para este domingo electoral, la recomendación es hidratarse constantemente, protegerse del sol y tener en cuenta las ráfagas de viento al trasladarse a los recintos de votación. Pese a la inestabilidad anunciada, el clima se prevé agradable para el desarrollo de la jornada democrática.

