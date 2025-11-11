“Vamos a sufrir mucho calor”: este martes el termómetro se disparará en Santa Cruz

Los vientos del norte se consolidan este martes en gran parte del territorio cruceño, alcanzando ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora y trayendo consigo altos niveles de humedad, lo que intensificará la sensación térmica y hará que el calor se sienta aún más agobiante.

“El martes vamos a tener 33°C, pero la sensación térmica será de hasta 38°C. Vamos a sufrir calor, por eso recomendamos programar el aire acondicionado en 24°C para evitar facturas elevadas y cuidar la salud”, explicó el agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, conocido como El Señor del Clima.

El calor más fuerte de la semana

Según el reporte agrometeorológico, el martes 11 de noviembre será la jornada más calurosa de la semana, con temperaturas que llegarán a:

37°C en la Chiquitania

36°C en Cordillera

33°C en Andrés Ibáñez y el Norte Integrado

29°C en los Valles cruceños

A esto se suma la alta humedad, que generará una sensación térmica adicional de entre 4°C y 5°C, haciendo que el ambiente se sienta mucho más pesado.

Radiación Ultravioleta en nivel ‘Muy Alto’

El Laboratorio de Física de la Atmósfera de la UMSA emitió una alerta por radiación ultravioleta “Muy Alta” para el miércoles 12 de noviembre, con especial riesgo entre las 10:00 y 15:00 horas.

Los expertos recomiendan evitar la exposición directa al sol en ese horario, usar sombreros de ala ancha, gafas con filtro UV, ropa de manga larga y aplicar protector solar, previa orientación médica.

Lluvias traerán alivio temporal

El calor dará una breve tregua entre la noche del miércoles 12 y la madrugada del jueves 13, con el ingreso de un frente sur débil que provocará lluvias y chubascos en varias provincias. Sin embargo, el fin de semana volverán las altas temperaturas, especialmente en la zona norte y la Chiquitania.

Panorama por provincias

Andrés Ibáñez y Norte Integrado: mínimas de 19°C y máximas de 33°C; ráfagas de hasta 60 km/h.

Valles cruceños: entre 10°C y 29°C; lluvias desde el miércoles.

Cordillera: hasta 36°C con vientos intensos el martes y sábado.

Chiquitania: temperaturas de hasta 37°C y ráfagas superiores a 60 km/h.

Mira la programación en Red Uno Play