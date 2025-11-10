Santa Cruz: Bebé fallecido habría nacido de forma prematura, según informe forense

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Santa Cruz investiga las circunstancias que rodean la muerte de un bebé hallado sin vida y sin signos de violencia, en el barrio Paraíso, zona del Avión Pirata. De acuerdo con el informe médico forense, el recién nacido habría fallecido a causa de una insuficiencia respiratoria derivada de un nacimiento prematuro.

“El examen médico forense indica que se trata de un bebé que habría nacido entre las 25 y 30 semanas de gestación. Asimismo, se determinó que llevaba al menos 24 horas fallecido”, informó Fernando Yabeta, director de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

El funcionario precisó que el informe descarta la presencia de golpes o lesiones externas, y que la causa del deceso estaría vinculada a las complicaciones propias de un parto prematuro.

“No hay indicios de violencia. El médico forense señala que el bebé falleció a raíz de una insuficiencia respiratoria por su condición prematura”, añadió Yabeta.

Actualmente, la Defensoría trabaja en coordinación con el Ministerio Público y la Policía para identificar a los progenitores del menor, quien habría sido abandonado tras su fallecimiento.

“Como institución, estamos apoyando en la investigación para encontrar a la madre o al padre de este bebé, y determinar en qué circunstancias se produjo el hecho”, concluyó el director.

