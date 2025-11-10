TEMAS DE HOY:
Policial

¡IMÁGENES SENSIBLES! Fatal accidente en la ruta Cochabamba–Santa Cruz deja varios muertos y heridos

De acuerdo con reportes preliminares y videos difundidos en redes sociales, una volqueta roja habría impactado violentamente contra una camioneta de transporte de pasajeros, pasándole literalmente por encima, según testigos.

Charles M. Flores

10/11/2025 8:47

Tragedia en la carretera Cochabamba–Santa Cruz. FOTO: Captura de pantalla. Composición CHMF.
Cochabamba, Bolivia

La mañana de este lunes 10 de noviembre, un trágico accidente de tránsito se registró en la carretera Cochabamba–Santa Cruz, a la altura del Cruce Chancadora, en el municipio de Entre Ríos, región del Trópico.

De acuerdo con reportes preliminares y videos difundidos en redes sociales, una volqueta roja habría impactado violentamente contra una camioneta de transporte de pasajeros, pasándole literalmente por encima, según testigos. Uno de los vehículos quedó completamente destrozado, y se reportan varios fallecidos y heridos.

En las imágenes, de alto contenido sensible, se observa el escenario devastador: cuerpos tendidos en la vía y personas intentando socorrer a los heridos.

Uno de los testigos, que grabó parte del accidente, narró: “Coleguitas, aquí en Cruce Chancadora un accidente fuerte nomás… esa volqueta roja pasó por encima de una camioneta”.

Equipos de emergencia y efectivos policiales llegaron al lugar para auxiliar a las víctimas y realizar el levantamiento legal de los cuerpos. Hasta el momento, las autoridades no han precisado la cantidad exacta de fallecidos ni las causas del siniestro.

