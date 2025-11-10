¡Atención! Radiación ultravioleta ‘muy alta’, calor y sur con lluvias marcarán la semana en Santa Cruz

El Señor del Clima brindó un reporte completo sobre el comportamiento del tiempo en los próximos días y detalló las recomendaciones ante los índices de radiación ultravioleta (RUV) “muy altos”.
Santa Cruz vivirá una semana marcada por la inestabilidad climática, con temperaturas extremas, fuertes vientos y un breve respiro con lluvias, según el reporte semanal N° 228 del agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, conocido como “El Señor del Clima”.
En la Chiquitania, los termómetros alcanzarán los 37 °C, mientras que en Cordillera se prevén máximas de 36 °C. En las provincias del Norte Integrado y Andrés Ibáñez, el calor llegará a los 33 °C, y en los Valles Cruceños, los valores rondarán los 29 °C.
La combinación de alta humedad y vientos cálidos del norte incrementará la sensación térmica hasta 5 °C más, generando un ambiente sofocante hasta el miércoles.
Radiación Ultravioleta “Muy Alta”
El Laboratorio de Física de la Atmósfera de la UMSA emitió una alerta por índices de radiación ultravioleta (RUV) “Muy Altos” previstos para el miércoles 12 de noviembre, especialmente en zonas de cielo despejado.
Lluvias y descenso de temperatura
La intensa ola de calor dará una tregua entre la noche del miércoles 12 y la madrugada del jueves 13, con el ingreso de un frente sur débil que traerá lluvias y chubascos en todo el departamento.
El fenómeno se mantendrá hasta el viernes 14, ofreciendo un breve descenso de temperaturas antes de que el calor retorne el fin de semana.
Fin de semana cálido
Tras el paso del frente frío, se espera un nuevo ascenso térmico desde el sábado, aunque con probabilidad de lluvias aisladas en algunas zonas. Los vientos del norte volverán con fuerza, con ráfagas superiores a 60 km/h en regiones como la Chiquitania, Cordillera y el Norte Integrado.
