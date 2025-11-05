¡Tome previsiones! Alerta naranja en Santa Cruz: ráfagas de hasta 95 km/h azotarán la capital cruceña

La Dirección de Gestión de Riesgo y Emergencia Municipal declaró alerta naranja en la capital cruceña ante el ingreso de un frente ventoso que provocará ráfagas de hasta 95 kilómetros por hora y lluvias durante los próximos días.

Según informó Mary Luz Farfán, directora de Gestión de Riesgo y Emergencia Municipal, la intensidad del viento aumentará progresivamente.

“Hoy tendremos ráfagas de vientos arriba de los 55 km/h y chubascos tormentosos, generando un 70% de humedad. Esto se incrementará el viernes, cuando las ráfagas superen los 95 km/h durante todo el día, con una humedad del 90%”, explicó la autoridad.

El fenómeno eleva el riesgo de caída de árboles, carteles, calaminas y gigantografías, por lo que las unidades de emergencia municipales permanecen en estado de alerta.

Farfán recomendó a la población tomar precauciones para evitar accidentes:

“Aléjese de árboles y objetos que el viento pueda mover y causar daños; ajuste puertas y ventanas; retire macetas o adornos de balcones que puedan caer”, señaló.

Además, pidió colaborar en la prevención de anegamientos ante la posibilidad de lluvias intensas.

“Limpie las veredas, recoja bolsas o plásticos que puedan obstruir el drenaje, y tape rejillas o bocas de tormenta para evitar taponamientos”, añadió.

Finalmente, la funcionaria recordó que la línea gratuita 800-12-5050 está habilitada para reportar cualquier emergencia.

“Estamos atentos con nuestro equipo para asistir a la ciudadanía en caso de cualquier incidente”, concluyó Farfán.

Mira la programación en Red Uno Play