¡Aliste el paraguas! Pronostican un sur con lluvias para este miércoles en Santa Cruz

El agrometeorólogo Luis Alberto Alpire anticipa un cambio de vientos en horas de la noche y precipitaciones en gran parte del departamento. Las temperaturas seguirán altas pese al ingreso del sur.

El calor no da tregua, pero el clima traerá un respiro con lluvias. Según el pronóstico del agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, este miércoles 5 de noviembre Santa Cruz continuará con temperaturas elevadas durante el día, pero en la noche se prevé el ingreso de un sur acompañado de lluvias en gran parte del territorio cruceño.

“Durante la jornada continuará el calor, con vientos del norte de hasta 50 kilómetros por hora. La temperatura mínima alcanzará los 25°C y la máxima llegará a 31°C. En la noche, los vientos cambiarán de dirección al sur, sin afectar la temperatura, pero vendrán acompañados de lluvias”, explicó Alpire.

El especialista, conocido como “El Señor del Clima”, advirtió además sobre la alta humedad atmosférica y el uso intensivo del aire acondicionado, recomendando mantenerlo en 24°C para cuidar la salud y reducir el consumo eléctrico.

Comportamiento del clima por regiones

En Andrés Ibáñez y el norte integrado, las temperaturas oscilarán entre 18°C y 32°C, con vientos del norte que podrían alcanzar hasta 70 km/h, principalmente el martes y el viernes. Se esperan cielos nublados y lluvias frecuentes durante la semana.

En los Valles cruceños, el termómetro irá de 8°C a 29°C, con ráfagas de hasta 50 km/h y chubascos intermitentes en los próximos días.

La Cordillera presentará un rango térmico más amplio, entre 14°C y 36°C, con vientos que podrían llegar a 60 km/h en zonas como Cabezas y Charagua. Las lluvias serán menos frecuentes, aunque no se descartan.

Finalmente, en la Chiquitania, se prevén mínimas de 17°C y máximas de hasta 37°C, con ráfagas de viento que podrían superar los 70 km/h. En esta región también se esperan chubascos ocasionales y cielos nublados durante gran parte de la semana.

Un clima variable para la primera semana de noviembre

El mes arranca con condiciones cambiantes, combinando altas temperaturas, humedad elevada y precipitaciones esporádicas. Las autoridades recomiendan precaución al conducir bajo lluvia y planificar actividades al aire libre considerando los posibles cambios de clima.

