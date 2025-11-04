TEMAS DE HOY:
Policial

Policía investiga un posible "móvil sentimental" en la muerte de un hombre a manos de su trabajador

Según los primeros indicios, el presunto autor del hecho utilizó un objeto contundente para cometer el asesinato. Posteriormente, habría sustraído un vehículo del lugar.

Charles M. Flores

04/11/2025 13:16

Posible móvil sentimental tras asesinato de empresario en Santa Cruz; Felcc busca al trabajador responsable. FOTO: NTV/RED UNO. Montaje CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz mantiene desde el fin de semana un operativo de búsqueda para capturar a un joven de 22 años acusado de asesinar a su empleador, un hombre de 59 años, en la zona norte de la ciudad.

El comandante departamental de la Policía, General primero Rolando Raúl Rojas Daza, informó que el crimen ocurrió al interior del negocio de la víctima, ubicada en el barrio Florida. Según los primeros indicios, el autor del hecho estaba vinculado laboralmente con la víctima y utilizó un objeto contundente para cometer el asesinato. Posteriormente, habría sustraído un vehículo del lugar.

“De acuerdo a la información recabada por nuestra unidad investigativa, se trata de una persona que tenía relación laboral con la víctima. Todas las semanas se ha trabajado de manera activa en su búsqueda y localización, y considero que en las próximas horas obtendremos resultados objetivos respecto a su captura”, señaló Rojas.

Respecto al móvil del crimen, el General indicó que, aunque aún se investiga, “existe la posibilidad de que sea un móvil de tipo sentimental”, mientras se mantiene abierta la investigación por el delito de asesinato.

El operativo de búsqueda continúa con el despliegue de grupos de inteligencia de la Felcc en distintos puntos de la capital cruceña, en coordinación con otras unidades policiales, para dar con el paradero del sospechoso y esclarecer las circunstancias del crimen.

 

 

