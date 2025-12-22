Cuarto día sin micros: Micreros y gobierno retomarán negociaciones tras cuarto intermedio

El alcalde cruceño, Jhonny Fernández, confirmó que la reunión sostenida con el sector del transporte urbano ingresó en un cuarto intermedio hasta las 8:30 de este lunes, luego de que los dirigentes del sector se retiraran del encuentro para realizar consultas internas.

“Ellos se levantaron de la reunión, harán sus consultas y esperamos tener respuestas positivas. Hay normativas que están vigentes y tengo que cumplirlas. Es mejor que reflexionen y recapaciten, porque la ciudadanía necesita del servicio; este es público y obligatorio, y como alcalde tengo que garantizarlo. Ojalá no lleguemos a sanciones”, manifestó Fernández.

La autoridad edil agregó que el pedido de cuarto intermedio fue solicitado por los transportistas y expresó su expectativa de que el servicio sea restablecido a primera hora de la mañana.

“Pidieron un cuarto intermedio, veremos qué es lo que sucede y esperemos que reflexionen y vuelvan a prestar el servicio”, añadió.

Mientras tanto, la Alcaldía de Santa Cruz inició operativos de control tras la advertencia de aplicar la normativa vigente, que contempla sanciones e incluso el retiro de la licencia de funcionamiento a las líneas que incumplan con la prestación del servicio.

El conflicto se agudizó luego de que el pasado miércoles el presidente del Estado, Rodrigo Paz, anunciara el levantamiento de la subvención a los combustibles y la fijación de nuevos precios, medida que impactó directamente en el sector del transporte.

Los transportistas exigen un incremento del pasaje a 5 bolivianos; sin embargo, esta propuesta ha sido rechazada por las autoridades municipales y por la población.

La suspensión del transporte público ha generado serias dificultades para miles de ciudadanos, especialmente trabajadores y estudiantes, quienes buscan alternativas para movilizarse en distintos puntos de la ciudad.

