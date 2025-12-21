Indirecto: agresión al árbitro Dilio Rodríguez retrasó el partido entre San Juan y ABB

El partido entre San Juan FC y la Academia del Balompié Boliviano (ABB), disputado en el estadio Gilberto Parada de Montero, tuvo que interrumpirse tras el final del primer tiempo debido a un incidente con el árbitro principal, Dilio Rodríguez.

Un individuo con camiseta de ABB y credencial ingresó desde la zona de preferencia al campo de juego y golpeó que estaba controlando una acción, lo que generó que los oficiales de la Federación Boliviana de Fútbol y los delegados presentes solicitaran la reubicación de los espectadores en el sector de la curva antes de continuar el encuentro.

Después de varios minutos de demora, las autoridades decidieron reanudar el partido a las 18:00, pero a puertas cerradas y sin la presencia de público. Hasta ese momento, San Juan FC se imponía 1-0 gracias a un tiro libre ejecutado por Diego Rodríguez en el primer tiempo.

Este cotejo corresponde a la ida de la serie de descenso indirecto, y la agresión al árbitro generó preocupación por la seguridad dentro del estadio, obligando a tomar medidas extraordinarias para garantizar la continuidad del compromiso.

