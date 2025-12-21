Bolivia perdió 2-0 ante el sindicato de futbolistas de Perú en Chincha

La selección boliviana sufrió una nueva derrota en partidos de preparación rumbo al repechaje, al caer 2-0 frente al equipo del sindicato de futbolistas de Perú en Chincha, sumando su cuarta derrota en esta serie de amistosos.

El combinado nacional no logró superar la defensa peruana, que se mostró sólida y organizada, y careció de un referente claro en la delantera para generar peligro. Por su parte, Perú dominó gran parte del encuentro y encontró la ventaja en los últimos minutos, con los goles de Piero Magallanes (87’) y Bassco Soyer (91’).

La Verde ahora se prepara para enfrentar a Panamá el 18 de enero en Santa Cruz, luego a México el 25 de enero y finalmente a República Dominicana el 31 de enero, con los tres partidos como local.

SIGUE AQUÍ EL MINUTO A MINUTO.

FINAL DEL PARTIDO VICTORIA DE PERÚ SOBRE BOLIVIA.

Magallanes y Soyer le dan la victoria de Perú sobre Bolivia.

37' ST| Martínez se retira en Bolivia e ingresa Óscar López.

34' ST| Remate de Fernando Nava sale cerquita del arco de Pedro Gallese.

31' ST| Tras el minuto de hidratación vuelven las selecciones al campo de juego.

29' ST| Se retiran Peredo y Sejas en Bolivia, ingresan Maraude y Torrico.

19' PT| Remate de Perú, bien seguro Gerónimo Govea en el arco boliviano.

11' PT| Marco Huamán sale lesionado en Perú e ingresa Canales.

Gerónimo Govea tiene dos ocasiones inmejorables ante el ataque de los delantero de Perú.

COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO.

44' PT| Tarjeta amarilla para Carlos Seja.

30' PT| Minuto de hidratación.

29' PT| Terrazas remata y el balón impacta en la barrera.

27' PT| Tiro libre para Bolivia, tras falta a Fernando Nava.

25' PT| Bolivia más asentado hace vascular el balón ante Perú.

17' PT| Tarjeta amarilla para Leo Zabala.

16' PT| Clara mano dentro del área de Perú con posible penal para Bolivia, el árbitro no cobra.

13' PT| Sejas recupera el balón en tres cuarto de cancha y remata apresurado, primera llegada de La Verde.

Diego Medina cubrió con el hombro el balón y el jugador peruano acusó una falta, luego hubo empujones en la cancha.

En marcha el partido, Perú sin hacer daño lleva adelante la iniciativa.

No habrá VAR durante todo el partio.

Arbitros verifican que todo esté en orden.

Los capitanes de ambas selecciones y los árbitros posan para la fotografía.

Todo listo en instante arranca el partido.

La dos selecciones están dentro de la cancha.

Ahora se entona el himno nacional de Perú.

Se entona el himno nacional de Bolivia.

Se entonan los himnos nacionales de cada selección.

Salen los equipos a la cancha del estadio en Chincha.

El estadio Felix Castillo de a poco se está llenando para el partido.

