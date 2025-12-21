¡Indirecto! San Juan se mide ante un diezmado ABB sin director técnico

La lucha por una plaza en la máxima categoría del fútbol boliviano inicia este domingo en Montero, donde San Juan será local frente a ABB desde las 16:00, en el estadio Gilberto Parada. El encuentro corresponde al primero de los dos compromisos del repechaje indirecto de la temporada.

El conjunto cruceño llega con continuidad de trabajo y preparación previa, bajo la conducción de Andrés Marinangeli, lo que lo posiciona como favorito para el duelo inicial. Su calendario sufrió modificaciones luego de la resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo, que alteró la tabla del torneo Todos contra Todos y dejó sin efecto el enfrentamiento que debía disputar ante Wilstermann.

El fallo provocó el descenso directo del club cochabambino, mientras que ABB pasó a ocupar el penúltimo lugar, situación que lo obligó a disputar esta serie. La programación oficial de ambos partidos fue confirmada por la Dirección de Competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol en horas de la noche del viernes.

En contraste con su rival, el equipo alteño atraviesa un escenario complejo. Tras disputar su último partido liguero el pasado lunes 15 de diciembre, el plantel fue licenciado y recién el viernes fue convocado de urgencia para afrontar este compromiso. A ello se sumó la renuncia del director técnico Pablo Godoy, quien dejó el cargo al no contar con tiempo suficiente para preparar el encuentro.

Hasta el momento no se informó oficialmente quién asumirá la dirección técnica de ABB. En medio de la improvisación, los jugadores se concentraron en La Paz y emprendieron viaje por vía terrestre, aunque un derrumbe en la carretera obligó al retorno. Posteriormente, el club gestionó pasajes aéreos para trasladar al plantel a Santa Cruz, donde también se sumaron futbolistas que residen en esa ciudad.

El compromiso será dirigido por el árbitro Dilio Rodríguez, con la asistencia de Edwar Saavedra y Jesús Antelo. Para esta serie no se contará con el apoyo del VAR. El partido de vuelta está programado para el lunes a las 15:00, en el estadio de Villa Ingenio, en El Alto.

