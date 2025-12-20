Ya no será Wilstermann: FBF confirma partido entre San Juan y ABB por el indirecto

Los partidos por el ascenso y descenso indirecto del fútbol boliviano sufrieron modificaciones en cuanto a los rivales, luego de la resolución del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) que falló a favor de Aurora.

El Equipo del Pueblo había sido descendido por una sanción que le restó 33 puntos debido al caso Montaño. Sin embargo, al quedar sin efecto ese castigo, Aurora mantuvo la categoría y el club que pasó a ocupar la plaza de descenso directo es Wilstermann, que pierde la categoría por su ubicación en la tabla.

Inicialmente, el cuadro aviador debía disputar el indirecto frente a San Juan de Satélite, subcampeón de la Copa Simón Bolívar tras perder la final ante Real Potosí. No obstante, tras conocerse la resolución del TAS, la Federación Boliviana de Fútbol reorganizó el calendario y los cruces.

De esta manera, el partido por el ascenso y descenso indirecto será protagonizado por San Juan de Satélite y ABB, equipo que pasó a ocupar la plaza que dejó Wilstermann. El descenso del club cochabambino es, por ahora, un hecho, a la espera de algún pronunciamiento oficial adicional por parte de la FBF.

Según el comunicado oficial de la Federación Boliviana de Fútbol, el partido de ida se jugará este domingo a las 16:00 en el estadio Gilberto Parada de Montero, mientras que la revancha está programada para el lunes 23 de diciembre a las 15:00 en el estadio Titán de Villa Ingenio.

