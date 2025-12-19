TEMAS DE HOY:
accidente vehicular Feminicidio en Santa Cruz Luis Arce

31ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

La FBF anula los partidos del indirecto entre Wilstermann y San Juan tras fallo del TAS

La Federación Boliviana de Fútbol dejó sin efecto los encuentros entre Wilstermann y San Juan, luego de que Aurora mantuviera la categoría por resolución del TAS.

Martin Suarez Vargas

19/12/2025 12:34

Jugadores de Wilstermann y San Juan FC. Foto: Internet.
Bolivia.

Escuchar esta nota

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) anunció la anulación de los partidos correspondientes al descenso y ascenso indirecto de la presente temporada del balompié nacional, tras conocerse el fallo del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) que favoreció a Aurora en el caso Diego Montaño.

Mediante un comunicado oficial, la FBF informó que “resuelve anular y dejar sin efecto la programación de los partidos por el ascenso y descenso indirecto entre las representaciones de los clubes de Wilstermann y San Juan FC”.

La medida se adopta luego de que el TAS confirmara que Aurora permanecerá en la Primera División, mientras que Wilstermann es el único equipo afectado por el descenso directo. La Federación enfatizó que esta decisión busca adecuar la competencia a la resolución internacional y mantener la legalidad en la organización del torneo.

Por el momento, la FBF no ha informado nuevas fechas ni modificaciones para definir la permanencia de los clubes en la categoría.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

11:45

Notivisión

12:45

Sorteo mundial 2026

14:00

Sorteo mundial 2026

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

11:45

Notivisión

12:45

Sorteo mundial 2026

14:00

Sorteo mundial 2026

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD