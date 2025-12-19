La FBF anula los partidos del indirecto entre Wilstermann y San Juan tras fallo del TAS

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) anunció la anulación de los partidos correspondientes al descenso y ascenso indirecto de la presente temporada del balompié nacional, tras conocerse el fallo del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) que favoreció a Aurora en el caso Diego Montaño.

Mediante un comunicado oficial, la FBF informó que “resuelve anular y dejar sin efecto la programación de los partidos por el ascenso y descenso indirecto entre las representaciones de los clubes de Wilstermann y San Juan FC”.

La medida se adopta luego de que el TAS confirmara que Aurora permanecerá en la Primera División, mientras que Wilstermann es el único equipo afectado por el descenso directo. La Federación enfatizó que esta decisión busca adecuar la competencia a la resolución internacional y mantener la legalidad en la organización del torneo.

Por el momento, la FBF no ha informado nuevas fechas ni modificaciones para definir la permanencia de los clubes en la categoría.

