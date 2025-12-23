El esfuerzo final: San Juan busca el ascenso en El Alto frente a ABB

El equipo cruceño San Juan afrontará este martes un compromiso decisivo en El Alto, cuando se mida a ABB en la revancha del indirecto de ascenso a la División Profesional, programado para las 15:00. Tras imponerse por 3-1 en el partido de ida, disputado el domingo en Montero, el club dirigido por Andrés Marinangelli cuenta con un colchón que le permite encarar el juego con mayor tranquilidad.

En cuanto a lo táctico, el empate sería suficiente para que San Juan asegure su ascenso, mientras que incluso una derrota por un gol no impediría su ingreso a la máxima categoría. Por su parte, ABB necesita una victoria por dos goles para forzar los penales; cualquier diferencia mayor le otorgaría el triunfo y mantendría la categoría del club alteño.

El panorama de ABB se presenta complicado. Tras salvarse inicialmente del descenso, los efectos del fallo del TAS en el Caso Montaño favorecieron a Aurora, lo que modificó la tabla: Wilstermann descendió directamente y ABB quedó en la disputa del indirecto. Además, al tratarse de su primera temporada en la División Profesional, el equipo alteño ya había licenciado a gran parte de su plantilla, y los intentos de repatriar jugadores no fueron suficientes para contar con un plantel completo para el decisivo encuentro en Villa Ingenio.

El partido de este martes definirá cuál de los dos clubes se ganará el derecho a competir en la próxima temporada de la División Profesional, en un duelo que promete tensión tanto dentro como fuera de la cancha.

