Conozca al rival de San Juan FC en el partido por el indirecto del fútbol boliviano

El equipo cruceño ya conoce a su adversario para disputar el partido por el ascenso y descenso indirecto del fútbol nacional. 

Martin Suarez Vargas

10/12/2025 11:32

San Juan FC y Wilstermann, ambos equipos buscarán estar en la primera división del fútbol boliviano. Foto: Redes sociales.
Finalmente, Wilstermann será el rival de San Juan FC, de Satélite Norte, provincia Warnes (Santa Cruz), en el partido por el indirecto del fútbol boliviano. Esto se definió tras el empate 2-2 que el cuadro aviador sostuvo ante Gualberto Villarroel San José en la penúltima fecha del torneo, convirtiéndose así en el rival del equipo cruceño, que buscará ascender a su costa. Recordemos que San Juan FC perdió en la final de la Copa Simón Bolívar ante Real Potosí, que retornó al balompié nacional.

El duelo entre cochabambinos y cruceños se jugará entre el 17 y 20 de este mes. San Juan FC arrancará como local, probablemente en el estadio Samuel Vaca de Warnes, mientras que la vuelta se disputará tres días después en el estadio Félix Capriles de Cochabamba.

