"Que lleguen días mejores": Gremio despidió a su DT tras clasificar a la Sudamericana

Grêmio anunció este martes que el entrenador Mano Menezes no continuará al frente del equipo para la temporada 2026, tras haber acabado noveno en la clasificación del Campeonato Brasileño.

La decisión fue comunicada al técnico de 63 años por la nueva dirigencia del club, liderada por el flamante presidente Odorico Roman, que asumió en la víspera, y confirmada por el propio Menezes, quien publicó un mensaje de despedida en sus redes sociales.

"Acepté y aceptaré siempre que Grêmio me necesite. Nuestra relación es de gratitud mutua", escribió el técnico, y destacó que asumió el cargo en un "momento muy difícil" en abril de 2025.

"La pelota es redonda y, con certeza, seguirá girando para todos nosotros. Deseo, de corazón, que lleguen días mejores para todos", publicó Menezes.

De esta forma, el equipo de Porto Alegre pone fin a la segunda etapa del entrenador en el club, que se extendió por casi ocho meses tras la salida del argentino Gustavo Quinteros.

Bajo la dirección de Menezes, el conjunto tricolor terminó el Campeonato Brasileño en la novena posición, lo que le garantizó una plaza en la Copa Sudamericana de 2026.

Menezes deja el Grêmio con un balance de 39 partidos disputados, en los que registró 14 victorias, 13 empates y 12 derrotas, y su paso estuvo marcado por las eliminaciones tempranas en la Copa do Brasil y el repechaje de la Copa Sudamericana.

Según medios locales, la nueva dirección del Grêmio ya ha iniciado la búsqueda de un sustituto, y el portugués Luís Castro, exentrenador del Botafogo y Al Nassr, figura como el principal candidato para asumir el banquillo. EFE

