La UEFA Champions League vuelve a encender la jornada este miércoles con un menú de alto voltaje que promete mantener en vilo a los aficionados. La continuidad de la sexta fecha trae enfrentamientos cruciales en distintos escenarios del continente, donde varios equipos buscarán sellar su clasificación o asegurar su posición en la tabla.

El plato fuerte lo protagonizarán Real Madrid y Manchester City en el estadio Santiago Bernabéu desde las 16:00, un choque entre gigantes que despierta máxima expectativa y que podría marcar el rumbo de ambos en el torneo. Sin embargo, no será el único duelo atractivo del día, ya que el calendario ofrece partidos en simultáneo que definirán grupos muy apretados.

Desde las 13:45, Villarreal recibirá al Copenhagen, mientras que Qarabag FK hará lo propio frente al Ajax, en el inicio de una tarde intensa. Más tarde, desde las 16:00, la acción se multiplicará: Leverkusen Vs Newcastle, Benfica Vs Napoli, Club Brugge Vs Arsenal, Athletic Club Vs PSG, Juventus Vs Pafos, y Borussia Dortmund Vs Bodø/Glimt completarán la jornada.

Con tantos encuentros decisivos en pocas horas, los hinchas tendrán una tarde cargada de emociones y fútbol del más alto nivel. La Champions, una vez más, cumple con su promesa: partidos vibrantes para un miércoles inolvidable.

Mira la programación en Red Uno Play