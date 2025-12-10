En la segunda noche con temática de canciones de los años cincuenta, el equipo de Rodrigo Giménez junto a la academia Fire Steps fue el primero en subir al escenario. Esta vez apostaron por un clásico de Elvis Presley: Jailhouse Rock.

La interpretación fue bien recibida, aunque los jueces no dejaron pasar varios detalles en la coreografía y en la imitación del cantante.

Para la juez Elka Meyer, la performance fue correcta, con trucos limpios y una estructura interesante, pero sin llegar a ser realmente sorprendente.

“Fue una linda propuesta, me entretuvo. Los trucos salieron bastante limpios. Rodrigo hizo un buen trabajo, aunque se notaba que algunos pasos le costaban”, señaló.

El jurado Tito Larenti fue el más crítico y no dudó en cuestionar el nivel mostrado para esta etapa de la competencia.

“Brillante no fue. Bastante escueto para estar a una o dos semanas de la final. ¿Con esto vamos a llegar a la final? Yo quiero ver puestas de final. Rodrigo, estudiaste, pero te noté incómodo en varios momentos”, afirmó.

A su turno, Gabriela Zegarra destacó el trabajo de investigación detrás de la propuesta, aunque apuntó a fallas en la imitación de la letra.

“Había un buen trabajo de investigación, pero me hubiera gustado ver más gestos de los personajes en los bailarines. Creo que el lip sync se te fue a la mitad”, observó.

Finalmente, Rodrigo Massa coincidió en que la coreografía estuvo demasiado pulida para un tema que pedía más actitud.

“Estuvo muy bonita. Hay canciones donde no hay que buscar la perfección, y esta era una de ellas. Los pasos estaban muy coordinados, demasiado perfectos. No me llevó a los años 50”, comentó.

Tras su salida del escenario, Rodrigo Giménez agradeció las devoluciones y destacó el esfuerzo de su equipo en una de las noches más exigentes de la competencia.

