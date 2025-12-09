TEMAS DE HOY:
tensión en Cotapachi Atraco en Santa Cruz

23ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
La gran batalla

“Faltó precisión”: Rodrigo Massa manda a Diego Paredes a la gala de eliminación

Tras recibir fuertes críticas por su interpretación, Diego Paredes y Vibra Dance se convirtieron en el primer equipo enviado a eliminación en una semana donde dos equipos deberán abandonar la competencia.

Silvia Sanchez

08/12/2025 23:57

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Diego Paredes y su equipo Vibra Dance se convirtieron este lunes en los más criticados de la noche y, finalmente, en los primeros nominados a eliminación, tras una decisión directa del juez Rodrigo Massa.

Luego de las presentaciones de los cuatro equipos en competencia, se aplicó nuevamente la hermenéutica semanal: cada juez elige de manera individual qué equipo debe ir a la gala de eliminación del domingo. Pero esta semana la presión es doble, ya que dos equipos deberán abandonar la competencia, lo que obliga a todos a dar su máximo en cada presentación.

La primera nominación quedó en manos de Rodrigo Massa, quien justificó su decisión tras analizar la presentación de Diego y Vibra Dance.

“Fue una decisión muy difícil, porque es un equipo que ha tenido una participación increíble hasta ahora. Pero hoy faltó precisión y elementos que nos transportaran al universo del artista. El equipo que va a eliminación es Diego Paredes y Vibra Dance”, afirmó.

Ahora, el equipo deberá prepararse para enfrentarse nuevamente al escenario este domingo, donde tendrán que demostrar que merecen seguir en carrera rumbo a la gran final.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:40

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:40

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD