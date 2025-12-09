Ezequiel y Bamboleo sorprenden, pero no convencen: los jueces elevan la vara en La Gran Batalla

El segundo equipo en salir al escenario este lunes fue el de Ezequiel Serres junto a la academia de baile Bamboleo, quienes apostaron por el clásico Rock Around the Clock de Bill Haley. La coreografía encendió al público, pero el jurado —más exigente que nunca— no dejó pasar varios detalles.

Para Tito Larenti, la presentación tenía todo para sorprender, pero la energía se fue apagando con el avance de la coreografía.

“Arrancaron muy arriba, pero después la energía cayó. No están seguros y así es difícil verlos en una final. El personaje estuvo bien, pero aún queda mucho por trabajar”, comentó.

La juez Elka Meyer rescató elementos clave del estilo de la época, aunque advirtió que hubo problemas de sincronía.

“Destaco el personaje, porque no es fácil mantenerlo. Los chicos la dieron toda y los movimientos eran muy de la época. Pero sí estuvieron en destiempo, y esos detalles lo son todo”, señaló.

Para Gabriela Zegarra, el personaje de Ezequiel estuvo logrado, pero quedó demasiado atrás en la puesta.

“Siempre haces un buen papel, pero al estar atrás no pude disfrutar del todo tu trabajo. Los bailarines estuvieron con actitud, pero hubo muchas fallas”, precisó.

Finalmente, Rodrigo Massa aseguró que el equipo necesita reforzar la esencia del rock and roll.

“Hay que trabajar un poquito más. La canción transmite libertad y rebeldía, y hoy me faltó ver eso. Hubo más juego que energía real”, observó.

Tras las devoluciones, el equipo agradeció los comentarios y la coach afirmó que todavía queda mucho por ajustar para mantenerse en carrera rumbo a la final.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

