Adiós inesperado: Susana Rivero y La Fábrica se despiden tras una gala de eliminación implacable

Tras una noche intensa y dos rondas de versus cargadas de adrenalina, la temida gala de eliminación finalmente definió al equipo que debía abandonar La Gran Batalla. Después de analizar minuciosamente las cuatro presentaciones, el jurado se reunió y tomó una decisión unánime: Susana Rivero y la academia La Fábrica quedaron fuera de la competencia.

“Todos los equipos lo han hecho bien, no se puede hablar de equipos malos. Pero se busca la perfección para llegar a una final. Por eso, en consenso, decidimos que el equipo que abandona la competencia es el de Susana Rivero y La Fábrica”, explicó la juez Elka Meyer.

El equipo integrado por Susana, La Fábrica y su invitada especial, Malena Pérez, interpretó la icónica “Dancing Queen” de Agnetha y Anni-Frid Lyngstad. Su presentación contagió alegría, energía y buena vibra, recibiendo elogios del público y del jurado. Sin embargo, también se señalaron pequeños detalles técnicos que finalmente inclinaron la balanza.

Al despedirse, Susana expresó su gratitud y se mostró profundamente conmovida.

“Me voy con el corazón lleno de emoción. Gracias a todos. Me llevo muy buenas experiencias”, dijo desde el escenario.

La competencia se pone cada vez más exigente y la final está más cerca. Este lunes arranca una nueva semana con temática renovada, donde los equipos deberán redoblar esfuerzos para mantenerse en carrera.

