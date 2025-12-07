Santa Cruz cerró con éxito el 'Tapatón 2025': Famosos y ciudadanos se unieron por los niños con cáncer

La ciudad de Santa Cruz fue escenario este sábado de una exitosa jornada solidaria: el 'Tapatón 2025', una campaña organizada por Empacar que busca recaudar tapitas plásticas para apoyar el tratamiento y medicamento de niños que luchan contra el cáncer. El evento finalizó con un éxito rotundo, gracias a la masiva participación ciudadana.

Estrellas de 'La Gran Batalla' se sumaron a la causa

La jornada benéfica estuvo acompañada de espectáculos y contó con el apoyo de varias figuras públicas. Famosos de 'La Gran Batalla', se unieron activamente a la causa para recolectar las tapitas.

Los artistas destacaron la importancia del gesto solidario:

Erika Valencia afirmó: "Todo lo que venga para estos niños bellos, estamos aquí para aportar con el corazón, con lo mejor".

Ezequiel Serres comentó sobre la magnitud del impacto: "Hay una batalla que enfrentan miles de niños en este país contra el cáncer y junto con ellos, muchas familias. Y si una tapita va a ayudar a cambiar la vida, hay que ayudar".

Juandy hizo hincapié en la relevancia de cualquier contribución, por pequeña que parezca: "Cualquier tipo de ayuda cuenta, eso es importante que la gente lo sepa, porque muchas veces creemos que nuestra ayuda es pequeña y no aporta, pero sí aporta todo lo que se pueda hacer".

Susana Rivero expresó su satisfacción por unirse: "Nos sumamos, por supuesto, queríamos dar ese pequeño regalo para aquellos niños que están sufriendo y a esta noble causa".

Génesis agregó: "En esta ocasión, para nosotros, los famosos de La Gran Batalla, es un honor estar aquí poder ayudar a los niños y hacer la diferencia en la vida de cada uno de ellos".

La tapita como símbolo cultural de ayuda

La organización del evento se mostró sorprendida y agradecida por la enorme respuesta del público. El gerente de Empacar, Carlos Limpias, destacó la procedencia diversa de los participantes:

"Hay que agradecer, porque hay familias, hay gente que viene de Montero, de Cotoca, de La Guardia, de El Torno, de los barrios, de Satélite, de todas partes están viniendo. Vienen en familia, vienen a dejar, las iglesias también han llegado con casi dos toneladas de tapas. Realmente estamos sorprendidos porque ha sido muy masivo".

Limpias concluyó que la iniciativa se está convirtiendo en un fenómeno cultural en la región: "Además que ya se está volviendo algo cultural, la tapita suma, la tapita no es basura, la tapita es ayuda".

Empacar agradeció a cada persona y familia que se sumó con cada tapita, reconociendo que su esfuerzo contribuye directamente a ayudar a quienes luchan contra el cáncer.

