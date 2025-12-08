¡Noche de terror en la pista! Solo uno sobrevivirá a la eliminación de La Gran Batalla

La competencia sube la presión al máximo: cuatro equipos deberán dejar el alma en el escenario para evitar despedirse del show. Hoy, la tensión se siente antes incluso de que se enciendan las luces.
La noche más temida llegó a La Gran Batalla. Cuatro equipos se enfrentan en una gala cargada de tensión, talento y adrenalina. Solo uno de ellos tendrá que despedirse definitivamente de la competencia, y nadie quiere ser el que abandone el escenario más grande de la televisión boliviana.
A lo largo de la semana, los equipos brillaron dentro de la temática de dúos, acompañados por invitados especiales que sumaron fuerza y presencia a cada puesta en escena. Pero hoy, todo lo que hicieron será puesto a prueba en una presentación decisiva.
Esta noche en el escenario de La Gran Batalla:
Susana Rivero y la Academia La Fábrica, en dúo con Malena
Erika Valencia y The Real Company, en dúo con Richard Viruez
Iribel Méndez y Fusion Dance, en dúo con Carla Terceros.
Cisco Moreno y Urban Vibes, en dúo con Kelly Molina
La expectativa es altísima, y cada equipo sabe que un solo detalle podría definir su continuidad. Al inicio del programa en vivo se revelará la hermenéutica de eliminación: ¿será el público o el jurado quien tendrá en sus manos esta decisión de alto voltaje?
Prepárate para una gala de eliminación de infarto. Arrancamos a las 21:00, y puedes seguir cada momento a través de nuestras redes sociales y del streaming en YouTube.
