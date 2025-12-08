TEMAS DE HOY:
Motociclista muerto Emapa Robo en tienda

26ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
La gran batalla

¡Noche de terror en la pista! Solo uno sobrevivirá a la eliminación de La Gran Batalla

La competencia sube la presión al máximo: cuatro equipos deberán dejar el alma en el escenario para evitar despedirse del show. Hoy, la tensión se siente antes incluso de que se enciendan las luces.

Silvia Sanchez

07/12/2025 20:33

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

La noche más temida llegó a La Gran Batalla. Cuatro equipos se enfrentan en una gala cargada de tensión, talento y adrenalina. Solo uno de ellos tendrá que despedirse definitivamente de la competencia, y nadie quiere ser el que abandone el escenario más grande de la televisión boliviana.

A lo largo de la semana, los equipos brillaron dentro de la temática de dúos, acompañados por invitados especiales que sumaron fuerza y presencia a cada puesta en escena. Pero hoy, todo lo que hicieron será puesto a prueba en una presentación decisiva.

Esta noche en el escenario de La Gran Batalla:

  1. Susana Rivero y la Academia La Fábrica, en dúo con Malena

  2. Erika Valencia y The Real Company, en dúo con Richard Viruez

  3. Iribel Méndez y Fusion Dance, en dúo con Carla Terceros.

  4. Cisco Moreno y Urban Vibes, en dúo con Kelly Molina

La expectativa es altísima, y cada equipo sabe que un solo detalle podría definir su continuidad. Al inicio del programa en vivo se revelará la hermenéutica de eliminación: ¿será el público o el jurado quien tendrá en sus manos esta decisión de alto voltaje?

Prepárate para una gala de eliminación de infarto. Arrancamos a las 21:00, y puedes seguir cada momento a través de nuestras redes sociales y del streaming en YouTube.

Foto Red Uno

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

La gran batalla

22:30

Super deportivo

23:30

Tierra nuestra

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

La gran batalla

22:30

Super deportivo

23:30

Tierra nuestra

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD