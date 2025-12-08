¡Noche de terror en la pista! Solo uno sobrevivirá a la eliminación de La Gran Batalla

La noche más temida llegó a La Gran Batalla. Cuatro equipos se enfrentan en una gala cargada de tensión, talento y adrenalina. Solo uno de ellos tendrá que despedirse definitivamente de la competencia, y nadie quiere ser el que abandone el escenario más grande de la televisión boliviana.

A lo largo de la semana, los equipos brillaron dentro de la temática de dúos, acompañados por invitados especiales que sumaron fuerza y presencia a cada puesta en escena. Pero hoy, todo lo que hicieron será puesto a prueba en una presentación decisiva.

Esta noche en el escenario de La Gran Batalla:

Susana Rivero y la Academia La Fábrica, en dúo con Malena Erika Valencia y The Real Company, en dúo con Richard Viruez Iribel Méndez y Fusion Dance, en dúo con Carla Terceros. Cisco Moreno y Urban Vibes, en dúo con Kelly Molina

La expectativa es altísima, y cada equipo sabe que un solo detalle podría definir su continuidad. Al inicio del programa en vivo se revelará la hermenéutica de eliminación: ¿será el público o el jurado quien tendrá en sus manos esta decisión de alto voltaje?

Prepárate para una gala de eliminación de infarto. Arrancamos a las 21:00, y puedes seguir cada momento a través de nuestras redes sociales y del streaming en YouTube.

Foto Red Uno

