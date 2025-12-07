Vagoneta pierde el control y provoca choque múltiple en la doble vía La Guardia, Santa Cruz

Se registró un accidente de tránsito en la avenida doble vía La Guardia, a la altura del surtidor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que dejó como saldo una vagoneta volcada y 13 vehículos con daños materiales.

Según informó un efectivo policial presente en el lugar, el accidente ocurrió cuando varios vehículos se encontraban detenidos haciendo fila para cargar combustible. Por causas que aún se investigan, la conductora de una vagoneta colisionó contra los vehículos estacionados, lo que provocó que el impacto se trasladara a los automóviles que estaban detrás.

“La velocidad con la que se desplazaba la vagoneta provocó que los demás vehículos se proyectaran hacia adelante, generando daños materiales en 13 automotores”, señaló el uniformado.

Las autoridades confirmaron que todos los conductores involucrados se encontraban sobrios, tras realizar las pruebas de alcohotest correspondientes, que arrojaron resultados negativos. Inicialmente, dos personas sufrieron policontusiones y fueron trasladadas a un centro médico-asistencial, donde recibieron atención y ya fueron dadas de alta.

