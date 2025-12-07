TEMAS DE HOY:
Conductor ebrio Atropellado Oruro

28ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

¡Peligroso! Conductor ebrio choca contra señalización en Santa Cruz

El test de alcoholemia dio positivo y el hombre fue aprehendido por Tránsito.

Milen Saavedra

07/12/2025 10:28

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Un conductor en estado de ebriedad causó un accidente de tránsito al impactar su vehículo contra un objeto fijo en la ciudad de Santa Cruz. Afortunadamente, el suceso solo dejó daños materiales y no se registraron lesiones personales.

El siniestro se produjo en la Avenida Ejército Nacional. Según el informe brindado por el subdirector de Tránsito, Edson Rojas, el conductor, por causas que aún son materia de investigación, perdió el control e impactó violentamente contra una señalización vial.

El oficial Rojas detalló el procedimiento: "El conductor ha sido conducido a dependencias de Tránsito, se ha efectuado el test de alcoholemia, dando un resultado positivo de 0.48 miligramos de alcohol en sangre".

Debido al evidente estado en el que se encontraba, las autoridades procedieron a la aprehensión del conductor.

El caso ya está siendo remitido al conocimiento del Ministerio Público para que se realicen las acciones legales correspondientes por conducir bajo los efectos del alcohol y causar un hecho de tránsito.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Paw patrol

10:30

The thundermans

11:00

Mundial sub-17

11:30

Mundial sub-17

12:00

Mundial sub-17

12:25

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Paw patrol

10:30

The thundermans

11:00

Mundial sub-17

11:30

Mundial sub-17

12:00

Mundial sub-17

12:25

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD