¡Peligroso! Conductor ebrio choca contra señalización en Santa Cruz

Un conductor en estado de ebriedad causó un accidente de tránsito al impactar su vehículo contra un objeto fijo en la ciudad de Santa Cruz. Afortunadamente, el suceso solo dejó daños materiales y no se registraron lesiones personales.

El siniestro se produjo en la Avenida Ejército Nacional. Según el informe brindado por el subdirector de Tránsito, Edson Rojas, el conductor, por causas que aún son materia de investigación, perdió el control e impactó violentamente contra una señalización vial.

El oficial Rojas detalló el procedimiento: "El conductor ha sido conducido a dependencias de Tránsito, se ha efectuado el test de alcoholemia, dando un resultado positivo de 0.48 miligramos de alcohol en sangre".

Debido al evidente estado en el que se encontraba, las autoridades procedieron a la aprehensión del conductor.

El caso ya está siendo remitido al conocimiento del Ministerio Público para que se realicen las acciones legales correspondientes por conducir bajo los efectos del alcohol y causar un hecho de tránsito.

