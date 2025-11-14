VIDEO: Conductor ebrio agrede a otro chofer en Ivirgarzama y provoca destrozos

Un violento episodio quedó registrado la tarde de este jueves en Ivirgarzama, en el trópico de Cochabamba. Un conductor del Sindicato Transporte Carrasco, en evidente estado de ebriedad, fue filmado mientras golpeaba brutalmente a otro chofer y causaba daños a la movilidad de la víctima.

En las imágenes se observa al agresor tambaleándose, pero aun así lanzando golpes y patadas, mientras los presentes intentan calmarlo sin éxito. Según testigos, el hombre habría perdido el control tras una discusión, arremetiendo no solo contra el otro conductor sino también contra el vehículo, al que dejó con visibles daños.

La movilidad del agresor fue identificada por su placa de circulación 2819-NEH, lo que generó indignación entre los pobladores de la zona, quienes exigen que el sindicato y las autoridades sancionen de manera inmediata este comportamiento que pone en riesgo la seguridad de los usuarios.

Vecinos señalaron que este tipo de episodios no son aislados y pidieron mayor control sobre los conductores del transporte público en la región, especialmente durante la temporada de fin de año, cuando los casos de consumo de alcohol suelen incrementarse.

Las autoridades locales aún no se pronunciaron oficialmente sobre el hecho.

Mira el video:

