¡Accidente brutal! Motocicleta choca contra un vehículo estacionado y deja dos heridos graves

Un violento accidente de tránsito se registró este viernes la zona comprendida entre el tercer y cuarto anillo de la Doble Vía a La Guardia, en la ciudad de Santa Cruz. Una motocicleta que circulaba a gran velocidad impactó de lleno contra un vehículo que se encontraba estacionado a un costado de la vía.

Según los primeros reportes, los dos ocupantes de la motocicleta resultaron gravemente heridos tras el impacto. Testigos señalaron que el conductor habría perdido el control debido al exceso de velocidad, lo que provocó que se estrellara sin que el vehículo estacionado pudiera evitar la colisión.

Ambas personas fueron auxiliadas de inmediato y trasladadas a un centro médico cercano, donde reciben atención de emergencia. El área fue acordonada por personal de Tránsito para realizar las pericias correspondientes y establecer con precisión las causas del siniestro.

El hecho generó congestión vehicular en la zona y encendió nuevamente las alertas por la imprudencia en la conducción y el riesgo que implica circular a alta velocidad en una de las avenidas más transitadas de la capital cruceña. Las investigaciones continúan.

