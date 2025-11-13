Abogada de Remberto López denuncia riesgo de vida de su cliente y apunta a otro “responsable” del crimen

La abogada de Remberto López, uno de los principales acusados por el asesinato del juez Wilber Marcial Cruz Arancibia, aseguró que su defendido corre riesgo de vida si es trasladado a un penal de máxima seguridad, y denunció falta de pruebas objetivas por parte del Ministerio Público.

“El riesgo de vida que corre mi cliente en penales como El Abra, Chonchocoro, Morros Blancos o Cantumarca es altísimo. El juez actuó de manera objetiva e imparcial, por eso determinó su traslado a Palmasola”, explicó la abogada tras la audiencia cautelar, en la que el tribunal ordenó la detención preventiva por seis meses de López y Elvis Villarroel, ambos investigados por el crimen del magistrado.

La jurista sostuvo que no existen elementos probatorios sólidos que vinculen a su cliente con el asesinato. “No tiene ningún tipo de participación. Incluso el juez llamó la atención al Ministerio Público por no haber acompañado pruebas objetivas que sustenten la imputación”, declaró.

En un tono crítico, la abogada apuntó directamente contra Ludwing Ledezma, a quien calificó como “el verdadero responsable que debería ser investigado e imputado”. “Quien debería estar ante un juez es el mal llamado abogado Ledezma, vinculado a personas del Trópico de Cochabamba. Este individuo actúa bajo la sombra del control social y tiene nexos con las supuestas víctimas del caso del juez de Villa Tunari”, denunció.

Según la defensa, Ledezma habría tenido comunicación constante con operadores judiciales y partes del proceso, e incluso habría difundido información y fotografías durante anteriores audiencias, lo que, a juicio de la abogada, representa una grave intromisión.

“El Ministerio Público debe investigar a fondo. Mi cliente no tiene ninguna responsabilidad, pero lamentablemente quien está privado de libertad es quien menos relación tiene con este hecho”, concluyó la abogada, insistiendo en que Remberto López es víctima de una acusación injusta dentro de un proceso “marcado por presiones y manipulación”.

