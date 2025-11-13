TEMAS DE HOY:
Bebés abandonados y muertos bebé abandonado en basurero juez asesinado

Policial

Dolor e indignación en Bolivia: Este 2025 más de 11 bebés fueron abandonados

El cuerpo de un recién nacido fue hallado en pleno centro de Santa Cruz. Es el segundo caso en el mes y uno más en una serie de abandonos de bebés que se repiten en distintas ciudades del país durante 2025.

Ligia Portillo

13/11/2025 7:14

Dolor e indignación en Bolivia: Este 2025 más de 11 bebés fueron abandonados. Foto: Pixabay
Bolivia

Escuchar esta nota

El hallazgo del cuerpo sin vida de un recién nacido entre cajas de cartón en la calle Ñuflo de Chávez y Warnes, la tarde de este miércoles, volvió a conmocionar a la población cruceña y encendió las alarmas sobre una dramática realidad que se repite a lo largo del país: el abandono de bebés recién nacidos.

La tragedia de este miércoles no es un caso aislado. Durante 2025, Bolivia ha registrado una serie de abandonos de recién nacidos que evidencian una crisis social profunda.

El 1 de enero, en Oruro, se halló el cuerpo de un bebé abandonado en plena vía pública. Solo cinco días después, el 6 de enero, otro recién nacido fue encontrado entre pastizales en Santa Cruz, y el 17 de enero, en la misma ciudad, se reportó un hecho similar.

El 26 de marzo, en La Paz, una mujer dio a luz en la calle y dejó al bebé en el lugar. Luego, el 4 de abril, en Cochabamba, una bebé fue hallada bajo la lluvia, aún con el cordón umbilical.

A finales de abril, el 28, un recién nacido fue encontrado dentro de un saco de yute en la sede de gobierno. Posteriormente, el 19 de septiembre, en La Paz, se repitió el abandono de otro neonato en la vía pública.

Ya en el último trimestre del año, los casos volvieron a multiplicarse: el 6 de octubre en Santa Cruz, el 14 de octubre en Oruro, el 10 de noviembre nuevamente en Santa Cruz, y ahora, el 12 de noviembre, el hallazgo más reciente.

Los repetidos casos de abandono de recién nacidos han generado preocupación entre autoridades, médicos y organizaciones sociales. Cada hallazgo no solo deja una historia inconclusa.

 

