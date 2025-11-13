“¡El asesino es otro!”, gritó Remberto López al salir de su audiencia por el crimen del juez Cruz

“¡El verdadero asesino es Ludwing Ledezma, el asesino de todas las muertes! ¡Está comprado por los narcotraficantes del Chapare!”, gritó con desesperación Remberto López al salir de su audiencia cautelar. El acusado, visiblemente alterado, insistió en que se investigue a Ledezma, a quien vinculó con el narcotráfico y responsabilizó directamente por el crimen del juez Wilber Marcial Cruz Arancibia.

La pasada jornada estuvo marcada por la tensión. El juez cautelar determinó este miércoles detención preventiva por seis meses en cárceles de alta seguridad para los dos principales investigados: Remberto López, trasladado desde el penal de San Pablo de Quillacollo a Palmasola, en Santa Cruz, y Elvis Villarroel, enviado desde San Sebastián Varones al penal de El Abra, en Cochabamba.

Ambos ya se encontraban con detenciones preventivas por otros delitos relacionados con secuestro y homicidio, y son señalados como miembros de la organización criminal “Nuevo Amanecer”, con operaciones en el trópico cochabambino.

Según la Fiscalía, existen imágenes de cámaras de seguridad y una carta hallada en el lugar del crimen que vincularían a los acusados con el asesinato. Se presume que el ataque fue planificado desde la cárcel.

El crimen ocurrió el pasado viernes por la noche en la avenida D’Orbigni y Diego de Almagro, en Cochabamba. El juez Cruz fue interceptado por sicarios en motocicleta, que le dispararon tres veces cuando se detuvo en un cruce. A su lado estaba su hijo de 18 años, quien intentó auxiliarlo mientras gritaba desesperadamente: “¡Auxilio, por favor, ayuda!” y luego, en un desgarrador llamado, “¡Papá!”. Minutos después, un transeúnte acudió en su ayuda, pero el juez ya agonizaba.

El abogado de la familia de la víctima aseguró que las pruebas presentadas por la Fiscalía son contundentes. Sin embargo, la defensa de López insiste en su inocencia y denuncia un intento de desviar la investigación.

Mientras tanto, la Policía continúa tras la pista de tres prófugos, uno de ellos hermano de Elvis Villarroel, quienes también estarían implicados en el crimen que ha conmocionado al sistema judicial.

