El abandono de recién nacidos continúa siendo una problemática que preocupa a las autoridades en Santa Cruz. El caso más reciente se conoció la mañana del lunes, cerca de las 9:00, cuando una bebé fue encontrada en la avenida Ana Barba, entre el primer y segundo anillo.

Cámaras de seguridad de la zona captaron el momento en el que la menor fue dejada en la acera de una vivienda. Minutos después, su llanto alertó a los vecinos, quienes dieron aviso inmediato a las autoridades.

La recién nacida fue puesta a resguardo de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y trasladada a un centro de protección especializado, donde recibe atención integral.

El jefe de la Defensoría, Raúl Yabeta, explicó que todo niño en situación de abandono pasa de forma inmediata a custodia de esta instancia, que trabaja de manera coordinada con distintos hogares de acogida, algunos de administración municipal.

Yabeta indicó que, si en un plazo de seis meses los bebés no son reclamados, pasan al sistema nacional de adopción, donde existe una lista de personas interesadas en brindarles un hogar.

