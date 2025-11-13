“Desde la cárcel coordinaron el asesinato del juez”: Abogado de la familia Cruz revela nuevos detalles del caso

El abogado que representa a la familia del juez Wilber Marcial Cruz Arancibia, tras la audiencia de medidas cautelares, confirmó que los acusados Remberto López y Elvis Villarroel continuarán detenidos preventivamente durante seis meses en cárceles de alta seguridad.

“Somos parte recién contratada por la madre del juez, en representación de la parte víctima. Hemos logrado que se dicte detención preventiva por seis meses para ambos acusados”, señaló el jurista al concluir la audiencia.

Explicó que las investigaciones apuntan a que el crimen fue planificado desde el interior del penal, donde los ahora imputados se encontraban recluidos por otros delitos. “Se han encontrado celulares dentro del recinto penitenciario, que habrían sido utilizados para coordinar con los prófugos de la justicia el asesinato del juez”, reveló.

El abogado también confirmó que una pericia caligráfica estableció una coincidencia entre la carta hallada en el vehículo del juez asesinado y la letra de los acusados, lo que los vincula directamente con la planificación del crimen. “El análisis determinó que Remberto López y Elvis Villarroel tienen relación con la escritura de la carta dejada en el auto de la víctima”, precisó.

Sobre los autores materiales, el representante legal indicó que aún no se ha identificado plenamente a los sicarios, aunque dijo que existen indicios que apuntarían a un hermano de Elvis Villarroel y otro hombre prófugo, ambos con antecedentes por ganancias ilícitas, secuestro y lesiones gravísimas.

“Estos individuos son reincidentes en delitos violentos. Se presume que ellos ejecutaron el asesinato mientras los autores intelectuales daban las órdenes desde la cárcel”, agregó el abogado.

El caso del juez Wilber Marcial Cruz, asesinado a tiros la noche del viernes 7 de noviembre en Cochabamba, sigue estremeciendo al país. El magistrado fue interceptado por sicarios en motocicleta cuando se detuvo en un semáforo, mientras su hijo de 18 años presenciaba la escena y pedía desesperadamente auxilio.

La defensa de la familia aseguró que continuará impulsando las investigaciones para que todos los responsables —intelectuales y materiales— sean llevados ante la justicia.

Mira la programación en Red Uno Play