Crónica de terror: Así fue cómo los sicarios siguieron al juez Cruz hasta quitarle la vida (Video)

Un seguimiento detallado de las cámaras de seguridad revela la última hora de vida del juez Wilber Marcial Cruz Araníbar, de 38 años, quien ejercía funciones en el juzgado de sentencia primero de Villa Tunari.

Todo comenzó a las 22:06 del viernes, cuando el magistrado salió de una unidad educativa junto a su hijo tras una presentación escolar. Los sicarios ya lo tenían bajo vigilancia. Las imágenes muestran cómo, a las 22:19, uno de los delincuentes recogió al otro, coordinando el ataque que terminaría en tragedia.

La espera y el seguimiento fueron meticulosos. Treinta y seis minutos más tarde, a las 22:52, interceptaron el vehículo del juez en la intersección de la avenida D’Orbigny y la calle Diego de Almagro, justo cuando se detuvo en un semáforo. Sin mediar palabra, los sicarios dispararon tres veces, acabando con la vida del magistrado frente a su hijo, quien intentó auxiliarlo desesperadamente.

Este asesinato planificado y ejecutado con precisión deja en evidencia la brutalidad de los atacantes y el riesgo que enfrentan los operadores de justicia en el país. La Policía y la Fiscalía continúan con las investigaciones para dar con los responsables y esclarecer este crimen que ha conmocionado a la comunidad judicial y a la sociedad.

Imágenes sensibles:

