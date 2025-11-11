Aprehenden a un presunto implicado en el asesinato del juez Wilber Cruz en Cochabamba

En las últimas horas, la Policía confirmó la aprehensión de un hombre que estaría implicado en el asesinato del juez de Villa Tunari, Wilber Marcial Cruz Araníbar, hecho ocurrido la noche del viernes 7 de noviembre en la ciudad de Cochabamba.

El detenido fue identificado como Remberto L., quien ya se encontraba recluido en el penal de San Pablo de Quillacollo por otros delitos y, según las investigaciones, sería integrante de una organización criminal vinculada al narcotráfico y secuestros. Las autoridades sostienen que podría ser el autor intelectual del crimen.

El ataque contra el juez se registró en inmediaciones de la avenida D’Orbigny y la calle Diego de Almagro, donde dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron el vehículo en el que Cruz viajaba junto a su hijo y lo acribillaron con tres disparos de arma de fuego.

Tras el asesinato, el Ministerio Público conformó una comisión de fiscales para dirigir la investigación. Como parte de las diligencias, ayer se realizó un allanamiento a la celda de Remberto L., donde se encontraron elementos de convicción que lo vincularían directamente con el hecho de sangre.

En mérito a estos hallazgos, la Fiscalía dispuso su aprehensión formal, esta vez dentro del caso del asesinato del juez. Actualmente, el acusado permanece en una celda de aislamiento en el penal de San Pablo de Quillacollo, a la espera de su audiencia de medidas cautelares, prevista para este miércoles, en la que se definirá si será enviado con detención preventiva mientras continúa la investigación.

Mira la programación en Red Uno Play