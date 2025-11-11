VIDEO: Impactante robo de motocicleta en plena vía pública de Cochabamba

Un robo de motocicleta quedó registrado en video y ha generado indignación entre los vecinos de la zona sur de Cochabamba. Las imágenes, compartidas con nuestro medio, muestran cómo un delincuente actuó con total impunidad en la calle Esteban Arce con Totora.

En las grabaciones se observa a un hombre con casco acercándose a la motocicleta. De manera cuidadosa, coloca su mochila sobre el manubrio para cubrir sus acciones. Luego, saca un objeto de su bolsillo, que introduce en la cerradura del vehículo, forcejeando y golpeando la chapa durante varios minutos hasta lograr destrabarla.

Tras unos segundos, se retira con la mochila, pero regresa poco después para llevársela definitivamente.

El propietario de la motocicleta ha solicitado a la Policía dar con el responsable, quien según vecinos, delinque con frecuencia en la zona. Las imágenes de las cámaras de seguridad servirán como evidencia para su identificación y captura.

Este hecho resalta la creciente preocupación por la seguridad en las calles de Cochabamba y la necesidad de reforzar la vigilancia en sectores afectados por delitos similares.

Mira la programación en Red Uno Play