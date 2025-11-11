Los Super Sexi Boys confiesan que su hit fue dedicado a ‘Miriam’ ¿Quién es ella?

Con su música, los Supersexyboys, integrados por Cris Beltrán, Sexy Man, Masterboy, Black Boy y Romeo Celestial, se han convertido en la sensación viral de Cochabamba y más allá. La historia detrás de su éxito, sin embargo, tiene un toque muy personal: la canción que los catapultó al mundo fue inspirada en una joven cochala llamada Miriam.

Durante una entrevista en El Mañanero, Cris Beltrán reveló entre risas: “La compuse en 2020 para ella, pero recién hace dos meses la lanzamos. Y ahora que la escuchan en todo el mundo… es increíble”. La canción, que inicia con la frase “Qué es esto que yo siento”, se ha convertido en tendencia global: Chelsea FC la utilizó en un video que ya supera los cinco millones de vistas en TikTok, y clubes y ligas como NBA Latinoamérica, Libertadores, Ligue 1, TennisTV y Always Ready replicaron el trend. Incluso concursantes del Miss Universo han hecho su propia versión.

Los Supersexyboys no solo conquistan las redes, en sus videos se les ve recorriendo los lugares más icónicos de Cochabamba, compartiendo coreografías y colaborando con personalidades locales de la farándula y medios de Santa Cruz. Con más de 260 mil seguidores y 7 millones de me gusta en TikTok, los hermanos protagonistas del grupo han logrado poner a Bolivia en el mapa digital internacional.

Pero la fama viene con desafíos, los Mega Sexy Internashional Boys lanzaron un reto de canto y baile para medir fuerzas con los originales. Los Super Sexy Boys no dudaron en aceptar y ya esperan la cita el jueves en El Mañanero, donde demostrarán por qué se consideran los auténticos reyes del ritmo y el palpito del corazón. Con frases como “Yo soy Sexy Man, el hombre más perfecto” o “Soy Masterboy y voy a tu corazón, baby”, cada presentación combina talento, carisma y una identidad única que los diferencia de cualquier imitador.

Entre risas y confianza, los Super Sexi Boys enviaron un mensaje claro a sus retadores: “Que se preparen, que tomen clases de canto y baile”. Lo cierto es que, más allá del duelo, el fenómeno Super Sexi Boys demuestra que detrás de cada hit viral hay historia, pasión… y un guiño especial a Miriam, la joven cochala que inspiró este éxito internacional.

El jueves se vivirá la cita del año: Supersexyboys vs Mega Sexy International Boys, un duelo que promete ritmo, diversión y mucha música con sabor boliviano.

