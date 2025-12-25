La expulsión fue interpretada por parte de la comunidad digital como una respuesta ante un comportamiento considerado peligroso e irresponsable.
25/12/2025 18:29
El streamer conocido como “Clavicular” fue expulsado de la plataforma Kickstarter luego de protagonizar un incidente en el que atropelló a una persona que se encontraba sobre su vehículo, un Cybertruck. El hecho se viralizó rápidamente y generó una ola de reacciones y debate en redes sociales.
De acuerdo con la información difundida, el suceso ocurrió durante una transmisión y fue ampliamente compartido por usuarios, lo que provocó cuestionamientos sobre la conducta del creador de contenido y el cumplimiento de las normas de la plataforma. Tras conocerse el episodio, Kickstarter decidió tomar medidas y dar de baja la cuenta del streamer.
La expulsión fue interpretada por parte de la comunidad digital como una respuesta ante un comportamiento considerado peligroso e irresponsable, mientras que otros usuarios exigieron mayores sanciones y una investigación más profunda sobre lo ocurrido.
