TEMAS DE HOY:
Accidente en Potosí Urubó Hombre muerto

26ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

15ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

Kickstarter expulsa a “Clavicular” por atropellar a una persona durante una transmisión en vivo con su Cybertruck

La expulsión fue interpretada por parte de la comunidad digital como una respuesta ante un comportamiento considerado peligroso e irresponsable.

Hans Franco

25/12/2025 18:29

Foto: Kickstarter expulsa al streamer “Clavicular” tras incidente
La Paz

Escuchar esta nota

El streamer conocido como “Clavicular” fue expulsado de la plataforma Kickstarter luego de protagonizar un incidente en el que atropelló a una persona que se encontraba sobre su vehículo, un Cybertruck. El hecho se viralizó rápidamente y generó una ola de reacciones y debate en redes sociales.

De acuerdo con la información difundida, el suceso ocurrió durante una transmisión y fue ampliamente compartido por usuarios, lo que provocó cuestionamientos sobre la conducta del creador de contenido y el cumplimiento de las normas de la plataforma. Tras conocerse el episodio, Kickstarter decidió tomar medidas y dar de baja la cuenta del streamer.

La expulsión fue interpretada por parte de la comunidad digital como una respuesta ante un comportamiento considerado peligroso e irresponsable, mientras que otros usuarios exigieron mayores sanciones y una investigación más profunda sobre lo ocurrido.

Mire el video: 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD