¡No duerme desde hace más de 60 años! Agricultor vietnamita desafía la biología

En Trung Ha, provincia de Quảng Nam (Vietnam), vive un agricultor que asegura haber perdido la capacidad de dormir desde hace más de seis décadas. Tái Ngọc, de 81 años, sufrió una fiebre alta en 1962 que, según él, marcó el inicio de su insomnio permanente.

A pesar de esta condición extraordinaria, Ngọc lleva una vida activa: trabaja diariamente en su campo, cuida animales, fuma hasta 70 cigarrillos al día y por las noches consume vino de arroz para relajarse. Familias, vecinos y visitantes coinciden en que nunca ha sido visto durmiendo o recostado, incluso en situaciones donde el descanso es habitual. “Dormiré cuando esté muerto”, afirmó en una entrevista con medios locales.

En 2023, el creador de contenido Drew Binsky viajó a Vietnam para documentar su caso. Durante su estancia, constató que Ngọc permanece despierto durante toda la noche, caminando entre cultivos y produciendo vino, sin mostrar signos de cansancio extremo. Aunque un intérprete mencionó que tras beber grandes cantidades de vino podría descansar una o dos horas, Ngọc asegura que su mente nunca descansa.

Exámenes médicos realizados a lo largo de los años no han encontrado alteraciones graves en su salud, convirtiendo su caso en un fenómeno inexplicable. Algunos expertos sugieren que podría experimentar micro-sueños, periodos de descanso tan breves que pasan inadvertidos, mientras otros especulan sobre posibles vínculos con estrés postraumático debido a su participación como soldado durante la Guerra de Vietnam.

Aunque su historia ha sido cubierta por medios internacionales como The Economic Times y Times of India, y es considerado “el hombre que desafía los límites de la biología humana”, Ngọc nunca ha sido reconocido oficialmente por el Récord Guinness ni su caso ha sido documentado de forma sistemática por la ciencia. Aun así, continúa con su vida cotidiana, demostrando que, para él, el tiempo no se mide en horas de sueño.

