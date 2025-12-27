TEMAS DE HOY:
Internacional

Fuerte tormenta de nieve paraliza vuelos y complica el transporte en Nueva York y otras regiones de EE.UU.

El fenómeno comenzó a intensificarse desde la tarde del viernes y se prevé que continúe hasta el mediodía del sábado.

EFE

27/12/2025 9:49

FOTO: EFE

Escuchar esta nota

Una fuerte tormenta de nieve afecta a la ciudad de Nueva York y a varias regiones del noreste y Medio Oeste de Estados Unidos, provocando serios problemas en el transporte aéreo y terrestre en medio de las celebraciones posteriores a la Navidad.

Las autoridades activaron una Advertencia de Tormenta Invernal para la ciudad y recomendaron limitar los viajes, especialmente por carretera. Según el portal Clarín, algunas zonas de Nueva York registraron acumulaciones superiores a las ocho pulgadas de nieve, mientras que en la ciudad y en sectores de Nueva Jersey las nevadas fueron más moderadas.

FOTO: EFE

El fenómeno comenzó a intensificarse desde la tarde del viernes y se prevé que continúe hasta el mediodía del sábado. Especialistas advirtieron que el momento más crítico se daría durante la noche, con nevadas que podrían alcanzar entre una y dos pulgadas por hora, lo que complica la circulación y las operaciones aeroportuarias.

Datos del sitio FlightAware indican que hasta la noche del viernes se habían cancelado cerca de 1.500 vuelos y más de 5.900 presentaban demoras. Horas después, la cifra de vuelos suspendidos superó los 1.700. Los aeropuertos de Nueva York y Chicago figuran entre los más afectados.

La tormenta también impacta en otros estados como Pensilvania, Connecticut, Michigan, Massachusetts y Rhode Island, donde se mantienen alertas por condiciones climáticas adversas.

 

