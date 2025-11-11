Luto en Villa Tunari: recuerdan con respeto y dolor al juez Wilber Marcial Cruz Arancibia

El ingreso al edificio judicial de Villa Tunari, en el Trópico de Cochabamba, permanece marcado por un crespón negro, símbolo de luto por el asesinato del juez Wilber Marcial Cruz Arancibia, del tribunal de sentencia de esta población. Desde la noche del pasado viernes, cuando la noticia del crimen sacudió a la comunidad, la consternación se ha sentido en cada rincón de la región.

El tribunal ha optado por atender casos mediante teletrabajo, mientras que otras dependencias, como Derechos Reales, mantienen su actividad con normalidad. En la puerta del edificio judicial se ha colocado un letrero que indica la modalidad temporal de atención, reflejo del impacto que la tragedia ha generado entre los funcionarios.

Colegas y abogados que conocían al juez lo recuerdan como una persona amable, colaboradora y abierta, especialmente con quienes iniciaban su carrera. “Era una persona muy buena, abierta, que nunca nos cerraba las puertas, en especial a los nuevos abogados. Recuerdo que me dijo: ‘No tengas miedo, la clave es estudiar y prepararse’”, contó una abogada que tuvo la oportunidad de conocerlo.

El dolor también se refleja en los comentarios de quienes compartieron su vida profesional con él. “Es muy lamentable lo que ha pasado. Le conocíamos como amigo, como persona. Buena persona, buena persona”, remarcó otra persona. Una jurista expresó su consternación: “Me siento muy mal, muy triste… no hay explicación, no hay palabra. ¿Cómo es posible que alguien haga esto?”

El asesinato del juez ha generado temor entre los abogados de la región, especialmente ante la violencia armada que ya se ha registrado en la zona. “Sí, necesariamente tiene que hacerse justicia, no puede quedar esto impune. Nadie merece morir de esa manera, peor aún frente a su hijo”, afirmó otro abogado.

Las autoridades y la población del Trópico de Cochabamba exigen una investigación exhaustiva y transparente, que permita dar con los responsables del crimen y sentar un precedente para que hechos como este no se repitan. “Lamentablemente, los administradores de justicia solo cumplen con su labor, y aun así enfrentan este tipo de violencia. No era una persona corrupta, jamás pidió nada a cambio, a mí me consta”, señalaron colegas del juez.

Mientras las investigaciones continúan bajo reserva, el recuerdo de Wilber Marcial Cruz Arancibia permanece vivo en Villa Tunari: un juez respetado, humano y solidario, cuya pérdida deja un vacío profundo.

