¡Estaba como loco! Conductor chocó a un taxi y se dió a la fuga en la Doble Vía La Guardia

Un accidente de tránsito se registró la madrugada de este martes en el tercer anillo de la ciudad de Santa Cruz, en inmediaciones de la Doble Vía a La Guardia. De manera preliminar, se conoce que un vehículo tipo Noah impactó violentamente por la parte trasera a un taxi que se encontraba circulando por la zona.

Según testigos, el conductor del Noah habría estado en aparente estado de ebriedad y, tras provocar el choque, huyó del lugar sin prestar ayuda. La Policía de Tránsito llegó posteriormente para recabar información y abrir la investigación correspondiente.

Uno de los trabajadores nocturnos que se encontraba en el lugar relató lo sucedido: “La señora estaba sentada en su auto y el señor la bajó de un ‘manazo’. Mi colega le dijo que la podía acercar, se estaban yendo tranquilos, cuando el señor, muy loco y ebrio, vino y le dio por detrás. El auto chocó contra otra movilidad y el causante se dio a la fuga. Fue un impacto fuerte. El auto está destrozado. Nosotros somos nocheros, trabajamos para ganarnos algo, y que nos hagan esto…”.

El taxi quedó con graves daños en su parte trasera. Por el momento, no se reportaron heridos de gravedad, aunque las personas involucradas se encuentran afectadas por el impacto y el susto.

La Policía anunció que revisará cámaras de seguridad del sector para identificar al responsable y determinar si se encontraba bajo influencia de alcohol al momento del hecho.

Las autoridades recuerdan que conducir en estado de ebriedad es un delito que pone en riesgo vidas y puede derivar en sanciones penales.

