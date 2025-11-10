Caso del asesinato del juez de Villa Tunari es declarado en reserva

El caso del asesinato del juez Wilber Marcial Cruz Arancibia, de 38 años, ocurrido mientras se encontraba junto a su hijo dentro de su vehículo en la ciudad de Cochabamba, ha sido declarado en reserva por resolución judicial.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Vanderley Flores, informó que las investigaciones continúan activamente para dar con los responsables, pero no se divulgarán detalles hasta que se levante la reserva. Esto significa que la policía no podrá informar sobre avances, evidencia o cualquier otra información relacionada con el caso.

El juez Marcial Cruz Arancibia fue asesinado el pasado viernes en la intersección de la Avenida D’orbigni y la calle Diego de Almagro. Testigos relataron que el hijo del magistrado, de 18 años, presenció la agresión y trató de auxiliarlo mientras los sicarios huían del lugar.

Las autoridades han solicitado comprensión a la ciudadanía y a los medios de comunicación, subrayando que la reserva busca proteger la integridad de la investigación y garantizar que los responsables sean identificados y llevados ante la justicia.

