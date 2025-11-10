Consejo de la Magistratura: juez asesinado en Cochabamba no tenía procesos en su contra

El asesinato de juez Wilber Marcial Cruz, juez de Villa Tunari, ha encendido las alarmas en el Consejo de la Magistratura de Cochabamba, que confirmó que la autoridad judicial no tenía ningún proceso disciplinario ni denuncias en su contra.

Pamela Alcocer, representante del Consejo, informó que tras revisar el historial del magistrado no se registraron “procesos penales ni denuncias formalizadas” contra él. “De acuerdo a la revisión de sus antecedentes personales, no se tiene registrado ningún proceso disciplinario ni penal. Tampoco tenemos formalizadas denuncias en su contra”, afirmó Alcocer.

La instancia judicial también indicó que no tenía conocimiento previo sobre amenazas recibidas por el juez días antes del trágico hecho. “No hemos tomado conocimiento de que hubieran habido con anticipación algún tipo de amenazas con relación a la persona del juez; la distrital, por lo menos, no ha tomado conocimiento”, añadió Alcocer.

El Consejo de la Magistratura subrayó la urgencia de activar medidas de seguridad para jueces y administradores de justicia, recordando que este asesinato no puede quedar impune. Autoridades locales y nacionales intensifican la investigación para dar con los responsables de este acto que ha conmocionado al país.

Mira la programación en Red Uno Play