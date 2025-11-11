VIDEO: Cámaras captaron los últimos momentos del juez Wilber Marcial Cruz Araníbar

Imágenes de cámaras de seguridad muestran cómo el juez Wilber Marcial Cruz Araníbar fue seguido y atacado por sicarios frente a su hijo, en un crimen planificado.
11/11/2025 8:50
Imágenes de cámaras de seguridad revelan los últimos minutos de vida del juez de Villa Tunari, Wilber Marcial Cruz Araníbar, en la ciudad de Cochabamba. El reloj marcaba las 22:06 cuando el magistrado salía de una unidad educativa, tras asistir junto a su hijo de 18 años a una presentación escolar.
Los videos muestran cómo los sicarios lo habían seguido y vigilado con precisión antes del ataque. Las grabaciones captadas en la calle Francisco del Toledo registran a dos individuos, uno de pie, aparentemente esperando, y otro que llega en motocicleta. Se coordinan, suben al vehículo y se marchan sin casco, confirmando que el juez ya había sido identificado y estaba bajo observación.
Minutos después, alrededor de las 22:50, los asesinos reaparecieron en la intersección de la avenida d'Orbigny y la calle Diego de Almagro. Allí interceptaron el vehículo del juez cuando se detuvo en un cruce y, sin mediar palabra, le dispararon tres veces. Su hijo estaba junto a él y fue testigo directo del ataque.
Tras los disparos, los sicarios huyeron en motocicleta. El hijo del juez intentó auxiliarlo, gritando desgarradoramente: “¡Auxilio… por favor ayuda!”, seguido de un doloroso “Papá”, mientras buscaba salvar la vida de su progenitor.
Además, los agresores dejaron una escalofriante nota dirigida al juez: “Por no cumplir tu trabajo, te lo advertí, igual Cristina”, rematando con un adjetivo despectivo hacia la víctima, confirmando la brutalidad y la intención del crimen.
Este asesinato no solo conmociona a la comunidad judicial, sino que evidencia la extrema violencia y planificación detrás del atentado, dejando un trágico recuerdo de los últimos instantes de vida del magistrado.
Mira el video:
