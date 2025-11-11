VIDEO: Cámaras captaron los últimos momentos del juez Wilber Marcial Cruz Araníbar

Imágenes de cámaras de seguridad revelan los últimos minutos de vida del juez de Villa Tunari, Wilber Marcial Cruz Araníbar, en la ciudad de Cochabamba. El reloj marcaba las 22:06 cuando el magistrado salía de una unidad educativa, tras asistir junto a su hijo de 18 años a una presentación escolar.

Los videos muestran cómo los sicarios lo habían seguido y vigilado con precisión antes del ataque. Las grabaciones captadas en la calle Francisco del Toledo registran a dos individuos, uno de pie, aparentemente esperando, y otro que llega en motocicleta. Se coordinan, suben al vehículo y se marchan sin casco, confirmando que el juez ya había sido identificado y estaba bajo observación.

Minutos después, alrededor de las 22:50, los asesinos reaparecieron en la intersección de la avenida d'Orbigny y la calle Diego de Almagro. Allí interceptaron el vehículo del juez cuando se detuvo en un cruce y, sin mediar palabra, le dispararon tres veces. Su hijo estaba junto a él y fue testigo directo del ataque.

VIDEO: Cámaras captan los últimos momentos del juez Wilber Marcial Cruz Araníbar. Foto: Red Uno

Tras los disparos, los sicarios huyeron en motocicleta. El hijo del juez intentó auxiliarlo, gritando desgarradoramente: “¡Auxilio… por favor ayuda!”, seguido de un doloroso “Papá”, mientras buscaba salvar la vida de su progenitor.

Además, los agresores dejaron una escalofriante nota dirigida al juez: “Por no cumplir tu trabajo, te lo advertí, igual Cristina”, rematando con un adjetivo despectivo hacia la víctima, confirmando la brutalidad y la intención del crimen.

Este asesinato no solo conmociona a la comunidad judicial, sino que evidencia la extrema violencia y planificación detrás del atentado, dejando un trágico recuerdo de los últimos instantes de vida del magistrado.

Mira el video:

Mira la programación en Red Uno Play